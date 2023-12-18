До Бранденбурзьких воріт з’їхалися 1500 тракторів: фермери хочуть зберегти податкові пільги

Тисячі фермерів з’їхалися на протест у центр Берліна, вимагаючи від уряду не скасовувати податкові пільги.

Про це повідомляє Tagesspiegel, пише "Європейська правда".

Асоціація німецьких фермерів зібрала протест у зв’язку з планами правлячої коаліції скасувати пільги для сільського господарства, порівнявши це з "оголошенням війни".

У демонстрації під Бранденбурзькими воротами взяли участь понад 1500 одиниць техніки і тисячі фермерів.

Tagesschau

Керівник спілки Йоахім Руквід пообіцяв "дуже гарячий січень", якщо їхні вимоги не почують.

"У такому разі після 8 січня ми будемо всюди, країна ще не бачила такого", – заявив він.

Міністр сільського господарства від "Зелених" Джем Оздемір також з’явився на акції та пообіцяв просувати рішення, яке стане менш болючим для фермерів.

Політик "Зелених" попередив про непропорційний тягар і несприятливі конкурентні умови порівняно з іншими країнами і закликав коаліцію переглянути прийняте рішення.

Днями урядова коаліція Німеччини погодила бюджет країни на 2024 рік після місяця напружених переговорів на тлі кризи, що пов'язана з виникненням "діри" у бюджеті на 60 мільярдів євро.