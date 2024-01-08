У Німеччині по всій країні пройшли масові протести фермерів

У багатьох містах Німеччини, включно зі столицею, пройшли акції протесту фермерів, які вимагають від уряду зберегти субсидії, які наразі діють для них.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Акції пройшли у Берліні, Кельні, Магдебурзі, Бремені, також у землях Нижня Саксонія і Тюрингія.

У Берліні протестувальники з’їхалися зі своїми тракторами до Бранденбурзьких воріт, колона прибула туди ще напередодні протесту.

ФОТО: Spiegel

У Нижній Саксонії відбулися численні блокування доріг. Зокрема, близько сотні тракторів блокували три смуги траси у напрямку до Гамбурга, доки їх не розігнала поліція через "створення небезпечної ситуації". Також з раннього ранку 25 тракторів блокували тунель через річку Везер, пропускаючи лише служби надзвичайних ситуацій.

В одному з місць блокади у Нижній Саксонії стався інцидент з наїздом водія на протестувальника на узбіччі дороги, травмованого фермера госпіталізували. За словами свідків, це виглядало як умисний наїзд.

У місто Ерфурт, регіональну столицю Тюрингії, з’їхалися близько 1600 тракторів та іншої техніки аграріїв.

Через протест виявилась заблокованою робота одного із заводів Volkswagen у місті Емден: працівники не доїхали на роботу, тому що протестувальники заблокували під’їзні шляхи.

У центрі Магдебурга протестували кілька тисяч людей.

ФОТО: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa

Масштабними протестами спробували скористатися і низка правих організацій, прийшовши туди зі своїми прапорами і гаслами. Так, у місті Гюстров, що в землі Мекленбруг-Передня Померанія, на вулиці вийшли прихильники ініціатив-відгалужень руху Querdenker, що був рушієм протестів антивакцинаторів у розпал пандемії коронавірусу. Місцеві протестувальники дистанціювалися від них.

У Дрездені на акціях з’явилися прапори так званих "райхсбюргерів", які не визнають сучасну німецьку державу легітимною, та крайніх правих монархістів "Вільні саксонці".

ФОТО: Spiegel

До акцій спробувала примкнути і партія "Третій шлях", яку називають неонацистською.

Декілька прем’єрів федеральних земель від СДПН, партії канцлера Олафа Шольца, висловилися проти урізання субсидій для аграріїв.

Нагадаємо, протести почалися у відповідь на плани уряду скоротити субсидії для аграріїв у рамках пакета заходів, спрямованих на заповнення 17-мільярдної діри в бюджеті на 2024 рік. Фермери ще у грудні почали протести. Зокрема, колона з понад 1500 тракторів блокувала головну дорогу, що веде до Бранденбурзьких воріт.

Минулого тижня уряд оголосив про часткові зміни своєї позиції. Замість скасування податкових пільг на дизельне пальне для фермерів це планують робити поступово протягом кількох років.

Фермери анонсували нову хвилю протестів з 8 січня з тракторними пробігами і блокуванням автобанів.