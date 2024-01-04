Уряд ФРН пішов на часткові податкові поступки фермерам після їхніх протестів

Федеральний уряд Німеччини вирішив не скасовувати одразу податкові пільги для фермерів після серії їхніх протестів наприкінці минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

Трипартійна коаліція Німеччини раніше оголосила про підвищення податків для фермерів у межах проєкту бюджетної угоди на 2024 рік.

Цей крок мав на меті частково перекрити бюджетну діру, яка виникла після рішення Конституційного суду, який визнав незаконним переспрямування невикористаних коштів з фонду для пом’якшення наслідків пандемії COVID-19.

У відповідь фермери організували масштабну акцію протесту в Берліні, під час якої колона з понад 1500 тракторів заблокувала головну дорогу, що веде до Бранденбурзьких воріт. Аналогічні протести плануються і на наступний тиждень.

На цьому тлі німецький уряд заявив, що замість скасування податкових пільг на дизельне паливо для фермерів робитиме це поступово протягом декількох років, щоб "дати постраждалим компаніям більше часу на адаптацію".

Уряд ФРН також заявив, що відмовиться від запланованого підвищення податків на сільськогосподарські транспортні засоби.

Але голова Німецької асоціації фермерів Йоахім Руквід уже заявив, що протестувальників такий компроміс не задовольняє, і вони прагнуть повного збереження податкових пільг.

У середині грудня коаліція Німеччини погодила бюджет країни на 2024 рік після місяця напружених переговорів на тлі кризи, що пов'язана з виникненням "діри" у бюджеті на 60 мільярдів євро. В ньому, зокрема, передбачена пряма двостороння допомога Україні в розмірі восьми мільярдів євро.