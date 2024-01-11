Большинство немцев с пониманием относятся к протестам фермеров

Население Германии в основном с пониманием относится к протестам фермеров, которые привели к пробкам в центрах городов и блокированию въездов на автострады.

Таковы результаты опроса Civey для Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Подавляющее большинство немцев – около двух третей – заявили, что понимают нынешние протесты. Почти треть (29%) не понимают их. Сравнительно мало людей не определились с ответом (6%).

Понимание не везде одинаковое; существует определенное разделение между городом и селом. В частях страны с очень низкой плотностью населения к протестам относятся с большим пониманием, чем в районах с очень высокой плотностью населения.

Многие сторонники "Альтернативы для Германии", Христианско-демократического союза и Свободной демократической партии понимают действия фермеров; эта доля значительно ниже для сторонников социал-демократов, "Зеленых" и "Левых".

Во многих городах Германии, включая столицу, 8 января прошли акции протеста фермеров, требующих от правительства сохранить субсидии, которые сейчас действуют для них.

Напомним, протесты начались в ответ на планы правительства сократить субсидии для аграриев в рамках пакета мер, направленных на заполнение 17-миллиардной дыры в бюджете на 2024 год.

Фермеры еще в декабре начали протесты. В частности, колонна из более 1500 тракторов блокировала главную дорогу, ведущую к Бранденбургским воротам.

На прошлой неделе правительство объявило о частичных изменениях своей позиции. Вместо отмены налоговых льгот на дизельное топливо для фермеров это планируют делать постепенно в течение нескольких лет.