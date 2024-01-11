Спикер Сейма Польши прокомментировал намерения президента помиловать экс-руководителей МВД

Глава польского Сейма Шимон Головня заявил, что решение президента Анджея Дуды о "повторном помиловании" двух осужденных экс-руководителей МВД не изменяет потери ими депутатского мандата.

Главные слова цитирует радиостанция RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Спикер Сейма отметил, что решение Дуды "вносит ясность" в ситуацию с осужденными Мариушем Каминским и Мацеем Вонсиком, поскольку предыдущее помилование было до вступления приговора суда в силу, что запрещено Конституцией.

"Теперь, имея право принимать такое решение, он (Дуда. – Ред.) его принимает, и никто не может сомневаться… Конечно, в этой процедуре еще есть прокурор, выводы, наверное, двух судов, но поскольку она запущена, я понимаю , что она будет исполнена без промедлений", – сказал Головня.

Он подчеркнул, что решение президента Польши не меняет ситуацию в Сейме, и Каминский и Вонсик безвозвратно потеряли свои депутатские мандаты в результате приговора окружного суда.

Политиков "Права и справедливости" во вторник, 9 января, задержала полиция в президентском дворце, где они находились. Каминьский и Вонсик 20 декабря 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом.

Дело касается периода, когда Каминьский возглавлял Центральное антикоррупционное бюро, а Вонсик был его заместителем. Земельное дело касалось безуспешных попыток СВА доказать, что тогдашний лидер "Самообороны" и вице-премьер Анджей Леппер якобы брал взятки за помощь в так называемой дезактивации земельного участка в Мазурском воеводстве.

Оба политика, избранных от "Права и справедливости" на последних выборах в октябре, должны были бы лишиться мандата после приговора. Но пока он находился на апелляции, Каминьский и Вонсик ходили на заседания Сейма и, по сообщениям, даже участвовали в голосовании.

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