Німецькі фермери блокували два прикордонні переходи з Польщею

Німецькі фермери заблокували два прикордонні переходи з Польщею – кордон не можна було перетнути в Любешині та Росувку біля Щецина.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Перехід у Росувку був відкритий близько 11:30. Після 12 години мав відкритися і кордон через перехід у Любешині.

В обох місцях трактори німецьких фермерів заблокували дорогу через кордон, і в'їзд до Німеччини був неможливий.

На переході в Любешині також була група польських фермерів, які прийшли – щоправда, без тракторів – підтримати своїх колег-фермерів.

Лише у прикордонній землі Бранденбург протестуючі фермери оголосили про близько 40 місць, які вони заблокують у п'ятницю. Серед іншого, вони заблокують виїзди з автобану A11 в напрямку Щецина.

Німецькі фермери вже п'ятий день протестують проти запланованого урядом скорочення субсидій. Планується поетапне скасування податкових пільг на сільськогосподарське дизельне паливо. Очікується, що кульмінацією протесту стане велика демонстрація в Берліні наступного понеділка, 15 січня. Цього ж дня має відбутися зустріч між лідерами парламентських фракцій та представниками фермерів, запрошених на засідання Бундестагу.

"Дискусія буде присвячена економічним перспективам сільськогосподарських підприємств. Асоціація фермерів вже наполягала на вирішенні цього питання в парламенті". – повідомляє агенція dpa. Представники фермерів стверджують, що мова піде про "підтримку конкурентоспроможності сільського господарства" і про те, як припинити протести.

Фермери ще у грудні почали протести. Зокрема, колона з понад 1500 тракторів блокувала головну дорогу, що веде до Бранденбурзьких воріт.

Минулого тижня уряд оголосив про часткові зміни своєї позиції. Замість скасування податкових пільг на дизельне пальне для фермерів це планують робити поступово протягом кількох років.

Населення Німеччини здебільшого з розумінням ставиться до протестів фермерів, які призвели до заторів у центрах міст і блокування в’їздів на автостради.