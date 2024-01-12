Немецкие фермеры блокировали два пограничных перехода с Польшей

Немецкие фермеры в пятницу утром заблокировали два пограничных перехода с Польшей – границу нельзя было пересечь в Любешине и Росувке возле Щецина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Блокада длилась недолго. Переход в Росувке был открыт около 11:30. После 12 часов должна была открыться и граница через переход в Любешине.

В обоих местах тракторы немецких фермеров заблокировали дорогу через границу, и въезд в Германию был невозможен.

На переходе в Любешине также была группа польских фермеров, которые пришли – правда, без тракторов – поддержать своих коллег-фермеров.

Только в приграничной земле Бранденбург протестующие фермеры объявили об около 40 местах, которые они заблокируют в пятницу. Среди прочего – выезды с автобана A11 в направлении Щецина.

Немецкие фермеры уже пятый день протестуют против запланированного правительством сокращения субсидий. Планируется поэтапная отмена налоговых льгот на сельскохозяйственное дизельное топливо. Ожидается, что кульминацией протеста станет большая демонстрация в Берлине в следующий понедельник, 15 января. В этот же день должна состояться встреча между лидерами парламентских фракций и представителями фермеров, приглашенных на заседание Бундестага.

"Дискуссия будет посвящена экономическим перспективам сельскохозяйственных предприятий. Ассоциация фермеров уже настаивала на решении этого вопроса в парламенте", – сообщает агентство dpa.

Представители фермеров утверждают, что речь пойдет о "поддержке конкурентоспособности сельского хозяйства" и о том, как прекратить протесты.

Фермеры еще в декабре начали протесты. В частности, колонна из более 1500 тракторов блокировала главную дорогу, ведущую к Бранденбургским воротам.

На прошлой неделе правительство объявило о частичных изменениях своей позиции. Вместо отмены налоговых льгот на дизельное топливо для фермеров это планируют делать постепенно в течение нескольких лет.

Население Германии в основном с пониманием относится к протестам фермеров, которые привели к пробкам в центрах городов и блокированию въездов на автострады.