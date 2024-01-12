У Німеччині фермери-протестувальники знову влаштували численні блокади доріг

Протягом п’ятниці у Німеччині знову протестували тисячі фермерів, які вимагають від уряду збереження діючих субсидій.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Це вже п’ятий день протестів, які масово відновилися з понеділка 8 січня.

У Нюрнберзі, за оцінками поліції, на протест виїхали близько 5000 аграріїв з 2500 тракторами та іншої сільськогосподарської техніки.

У федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн тисячі фермерів з’їхалися на протест у Кілі. Поліція нарахувала близько 3100 тракторів та іншої техніки.

У Брандебурзі через протестувальників довелося тимчасово закрити автомагістраль 101 в обох напрямках. Всього у федеральній землі було близько 40 акцій.

У землі Саксонія-Ангальт фермери у багатьох місцях блокували виїзди на траси. Більші чи менші акції були практично у всіх федеральних землях.

Як вже повідомлялося, блокували у тому числі два прикордонні переходи з Польщею.

Тим часом земельне управління Асоціації забезпечення добробуту працівників (AWO) подало скаргу на дії протестувальників у понеділок і вівторок, які перекривали міст через Ельбу в землі Саксонія-Ангальт.

Організація заявила, що про блокади не попереджали заздалегідь і через перекритий міст близько 30 співробітників однієї з лікарень не змогли дістатися на роботу, що зірвало нормальний графік. Директор клініки вважає блокування мосту непропорційно жорсткою акцією, тому що альтернативи цьому шляху фактично немає, і вважає, що поліція мала розігнати блокаду.

Нагадаємо, минулого тижня німецький уряд оголосив про часткові зміни своєї позиції. Замість скасування податкових пільг на дизельне пальне для фермерів це планують робити поступово протягом кількох років.

Населення Німеччини здебільшого з розумінням ставиться до протестів фермерів, які призвели до заторів у центрах міст і блокування в’їздів на автостради.