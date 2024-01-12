В Германии фермеры-протестующие снова устроили многочисленные блокады дорог

В течение пятницы в Германии снова протестовали тысячи фермеров, которые требуют от правительства сохранения действующих субсидий.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Это уже пятый день протестов, которые массово возобновились с понедельника 8 января.

В Нюрнберге, по оценкам полиции, на протест выехали около 5000 аграриев с 2500 тракторами и другой сельскохозяйственной техникой.

В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн тысячи фермеров съехались на протест в Киле. Полиция насчитала около 3100 тракторов и другой техники.

В Брандебурге из-за протестующих пришлось временно закрыть автомагистраль 101 в обоих направлениях. Всего в федеральной земле было около 40 акций.

В земле Саксония-Анхальт фермеры во многих местах блокировали выезды на трассы. Большие или меньшие акции были практически во всех федеральных землях.

Как уже сообщалось, блокировали в том числе два пограничных перехода с Польшей.

Тем временем земельное управление Ассоциации обеспечения благосостояния работников (AWO) подало жалобу на действия протестующих в понедельник и вторник, которые перекрывали мост через Эльбу в земле Саксония-Анхальт.

Организация заявила, что о блокаде не предупреждали заранее и из-за перекрытого моста около 30 сотрудников одной из больниц не смогли добраться на работу, что сорвало нормальный график. Директор клиники считает блокирование моста непропорционально жесткой акцией, потому что альтернативы этому пути фактически нет, и считает, что полиция должна была разогнать блокаду.

Напомним, на прошлой неделе немецкое правительство объявило о частичных изменениях своей позиции. Вместо отмены налоговых льгот на дизельное топливо для фермеров это планируют делать постепенно в течение нескольких лет.

Население Германии в основном с пониманием относится к протестам фермеров, которые привели к пробкам в центрах городов и блокированию въездов на автострады.