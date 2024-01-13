Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку після загибелі 9 солдатів

Туреччина завдала авіаударів по курдських бойовиках у сусідніх Сирії та Іраку у відповідь на чергову атаку на турецькі військові бази в Іраку, внаслідок якої загинули дев'ять її військових, а ще четверо отримали поранення.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Politico з посиланням на міністерства оборони країни.

Згідно з заявою відомства, турецькі літаки знищили 29 бункерів, укриттів, печер та нафтових об'єктів у регіонах Метіна, Хакурк, Гара й Канділь на півночі Іраку та півночі Сирії.

За словами Міноборони, ці об'єкти належать забороненим в країні Робітничої партії Курдистану (PKK) та "Загонам народної самооборони" (YPG). Останній є сирійсько-курдським угрупованням, що перебуває на передовій коаліції проти "Ісламської держави" (ІДІЛ) під проводом США.

Авіаударам передувала атака на турецьку військову базу в напівавтономному курдському регіоні на півночі Іраку.

"Ми будемо боротися до кінця проти терористичної організації PKK в межах та за межами наших кордонів", – заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, висловлюючи співчуття сім'ям загиблих військових.

Турецькі військові присутні на півночі Іраку з квітня 2022 року в рамках операції Claw-Lock. Місія має на меті ліквідувати там плацдарм РКК та не дати їй можливості здійснювати транскордонні партизанські рейди на територію Туреччини.

Втім, в Анкари є проблеми в прагненні захистити свої бази, і смертоносні напади відбуваються кожні кілька тижнів.

Іракський уряд у Багдаді неодноразово закликав Туреччину вивести війська, але президент Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв залишитися до завершення місії.

Раніше Ердоган пообіцяв, що Туреччина найближчими місяцями посилить свої новостворені постійні бази на півночі Іраку.

Перед цим Анкара заявила, що її військово-повітряні сили "нейтралізували" 26 курдських бойовиків внаслідок ударів в Сирії і на півночі Іраку у відповідь на вбивство солдатів вихідними.

У жовтні Туреччина завдала ударів на півночі Іраку після того, як курдське бойове угруповання взяло на себе відповідальність за вибухи біля урядових будівель в Анкарі.

В уряді Туреччини заявили, що силовики провели майже пів тисячі операцій проти мережі Робітничої партії Курдистану.