Туреччина посилить військові бази на півночі Іраку після загибелі 12 солдатів

Туреччина найближчими місяцями посилить свої новостворені постійні бази на півночі Іраку після того, як в регіоні було вбито 12 турецьких солдатів.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив президент Туреччина Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Reuters.

"До приходу весни ми завершимо інфраструктуру наших новостворених баз (на півночі Іраку) та зробимо так, що терористи не зможуть ступити в цей регіон", – сказав він.

За його словами, за останні роки Анкара побудувала сотні кілометрів доріг на півночі Іраку для постійних баз Туреччини в регіоні.

"Ми здійснюємо таку ж діяльність у нових місцях, які ми контролюємо", – додав Ердоган.

Турецькі війська регулярно завдають ударів по сусідньому Іраку в межах наступу на курдських бойовиків Робітничої партії Курдистану (РПК).

З 2019 року Анкара розпочала серію операцій на півночі Іраку після проголошення Ердоганом "нової концепції безпеки в боротьбі з тероризмом" та плану "нейтралізації тероризму й терористів у зародку".

РПК, яка вимагає розширення прав курдів та має великі укріплення на півночі Іраку, визнана терористичною групою Туреччиною, Сполученими Штатами і Євросоюзом. Вона підняла зброю проти Анкари в 1984 році та протягом десятиліть здійснила багато смертоносних атак на території Туреччини.

Раніше Анкара заявила, що її військово-повітряні сили "нейтралізували" 26 курдських бойовиків внаслідок ударів в Сирії і на півночі Іраку у відповідь на вбивство солдатів вихідними.

У жовтні Туреччина завдала ударів на півночі Іраку після того, як курдське бойове угруповання взяло на себе відповідальність за вибухи біля урядових будівель в Анкарі.

В уряді Туреччини заявили, що силовики провели майже пів тисячі операцій проти мережі Робітничої партії Курдистану.