Турция нанесла удары по курдским боевикам в Сирии и Ираке после гибели 9 солдат

Турция нанесла авиаудары по курдским боевикам в соседних Сирии и Ираке в ответ на очередную атаку на турецкие военные базы в Ираке, в результате которой погибли девять ее военных, а еще четверо получили ранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Politico со ссылкой на министерство обороны страны.

Согласно заявлению ведомства, турецкие самолеты уничтожили 29 бункеров, укрытий, пещер и нефтяных объектов в регионах Метина, Хакурк, Гара и Кандиль на севере Ирака и севере Сирии.

По словам Минобороны, эти объекты принадлежат запрещенным в стране Рабочей партии Курдистана (PKK) и "Отрядам народной самообороны" (YPG). Последний является сирийско-курдской группировкой, находящейся на передовой коалиции против "Исламского государства" (ИГИЛ) под руководством США.

Авиаударам предшествовала атака на турецкую военную базу в полуавтономном курдском регионе на севере Ирака.

"Мы будем бороться до конца против террористической организации PKK в пределах и за пределами наших границ", – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выражая соболезнования семьям погибших военных.

Турецкие военные присутствуют на севере Ирака с апреля 2022 года в рамках операции Claw-Lock. Миссия имеет целью ликвидировать там плацдарм РКК и не дать ей возможности осуществлять трансграничные партизанские рейды на территорию Турции.

Впрочем, у Анкары есть проблемы в стремлении защитить свои базы, и смертоносные нападения происходят каждые несколько недель.

Иракское правительство в Багдаде неоднократно призывало Турцию вывести войска, но президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал остаться до завершения миссии.

Ранее Эрдоган пообещал, что Турция в ближайшие месяцы усилит свои вновь созданные постоянные базы на севере Ирака.

Перед этим Анкара заявила, что ее военно-воздушные силы "нейтрализовали" 26 курдских боевиков в результате ударов в Сирии и на севере Ирака в ответ на убийство солдат на выходных.

В октябре Турция нанесла авиаудары на севере Ирака после того, как курдская боевая группировка взяла на себя ответственность за взрывы возле правительственных зданий в Анкаре.

В правительстве Турции заявили, что силовики провели почти полтысячи операций против сети Рабочей партии Курдистана.