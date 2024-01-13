ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі

На територію Німеччини з Польщі не пустили двох громадян України, в яких не було паспортів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

За інформацією видання, 11 січня 2024 року німецькі прикордонники на пункті пропуску в Циттау перевірили двох українців, які не змогли пред'явити паспорти, а один із них мав при собі заборонений кийок.

Зазначають, що при затриманні 29 та 36-річні чоловіки перебували в автомобілі. Як виявилося, один із них проживає в Чехії. Заборонений висувний телескопічний кийок виявили в кишені другого українця.

Як йдеться в матеріалі, кийок конфіскували, а чоловікам висунули звинувачення у порушенні закону про перебування та закону про зброю, посля чого їх відправили назад до Польщі.

Раніше повідомляли, що польські прикордонники затримали 15-річного школяра з Чехії, який їхав воювати проти Росії на боці українських військ.

До цього стало відомо, що в Чехії прихильницю Росії і колишнього "почесного консула" маріонеткової "ДНР" Нелу Ліскову судитимуть за підбурювання до ненависті проти українців та України.

Перед цим Чехія вирішила видати Франції підозрюваного у відмиванні грошей українця.