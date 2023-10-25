У Чехії "почесний консул ДНР" постане перед судом за мову ненависті щодо України

У Чехії прихильницю Росії і колишнього "почесного консула" маріонеткової "ДНР" Нелу Ліскову судитимуть за підбурювання до ненависті проти українців та України.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Приводом для провадження став твіт Ліскової у червні цього року, де вона супроводжує фото Зеленського текстом: "Сподіваюся, усі, хто підтримують цього нацистського монстра і його послідовників будуть притягнені до відповідальності. Нашим завданням буде деукраїнізація і денацифікація Чеської Республіки".

Після розголосу питанням зацікавились правоохоронці.

Kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie v této souvislosti zahájili úkony trestního řízení pro TČ podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. #policiepha pic.twitter.com/G53eqPUB6Q — Policie ČR (@PolicieCZ) June 13, 2023

25 жовтня чеська поліція оголосила, що досудове розслідування завершено і висновки передано окружному прокурору району Прага 4. Ліскову пропонують покарати за підбурювання до ненависті проти групи осіб чи обмеження їхніх прав і свобод.

Нела Ліскова, прихильниця експрезидента Мілоша Земана й президента РФ Владіміра Путіна, у 2016-2017 очолювала "представництво" у Чехії так званої "ДНР", доки його не заборонили рішенням суду.

На її діяльність у соцмережах кілька разів звертали увагу чеські фактчекери.

У 2019 році Ліскову оштрафували на 50 тисяч крон за позовом віцеспікерки Палати депутатів Ольги Ріхтерової: Ліскова приписала їй слова про нібито прагнення прийняти у Чехії десятки тисяч мігрантів, після чого Ріхтеровій влаштували шквал критики у соцмережах аж до погроз смертю. Отримані як компенсацію 50 тисяч чеських крон Ріхтерова віддала на підтримку проєктів фактчекінгу і медіаграмотності.

Раніше у Чехії відкрили провадження проти вчительки однієї з празьких шкіл за виправдання загарбницької війни Росії проти України.