СМИ: Двух украинцев не пустили в Германию из Польши

На территорию Германии из Польши не пустили двух граждан Украины, у которых не было паспортов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

По информации издания, 11 января 2024 года немецкие пограничники на пункте пропуска в Циттау проверили двух украинцев, которые не смогли предъявить паспорта, а один из них имел при себе запрещенную дубинку.

Отмечают, что при задержании 29 и 36-летние мужчины находились в автомобиле. Как оказалось, один из них проживает в Чехии. Запрещенную выдвижную телескопическую дубинку обнаружили в кармане второго украинца.

Как говорится в материале, дубинку конфисковали, а мужчинам предъявили обвинения в нарушении закона о пребывании и закона об оружии, после чего их отправили обратно в Польшу.

Ранее сообщалось, что польские пограничники задержали 15-летнего школьника из Чехии, который ехал воевать против России на стороне украинских войск.

До того стало известно, что в Чехии сторонницу России и бывшего "почетного консула" марионеточной "ДНР" Нелу Лискову будут судить за подстрекательство к ненависти против украинцев и Украины.

Перед этим Чехия решила выдать Франции подозреваемого в отмывании денег украинца.