Словаччина урізає фінансування ЛГБТ+ проєктів

Міністерство культури Словаччини скоротить кількість прайдів та освітніх заходів, які висвітлюють ЛГБТ+ тематику.

Про це заявила міністерка культури Мартіна Шимковічова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"ЛГБТ+ організації [...] більше не будуть паразитувати на грошах департаменту культури. Я, безумовно, не дозволю цього під своїм керівництвом", – написала Шимковічова в офіційній заяві міністерства на Facebook.

Міністерка заявила, що вона "відкидає прогресуючу нормалізацію" і що її фундаментальною ідеєю майбутньої діяльності міністерства є "повернення до нормального життя".

НУО Saplinq, на яку Шимковічова також напала у своєму виступі, розглядає її заяву як спробу "цензури та дискримінації".

"Нам огидно, що міністр публічно нападає на конкретну меншину і конкретну неурядову організацію, з якою державна влада досі не мала жодних проблем", – відреагував директор Saplinq Роберт Фуріель.

Організація заявила, що вже 12 років "доповнює і замінює державу в захисті прав людини ЛГБТ+ людей", і що особисті уподобання міністра не можуть бути єдиним критерієм того, чи буде держава підтримувати щось чи ні.

Словаччина залишається одним з найскладніших місць для життя ЛГБТ+ в ЄС. У дослідженні 2023 року, проведеному аналітичним центром GLOBSEC, 63% словаків виступили проти твердження, що права ЛГБТ+ людей, такі як право на шлюб, повинні бути гарантовані.

Ця невирішена тема опинилася в центрі уваги після того, як у жовтні 2022 року перед гей-баром у Братиславі було вбито двох людей. Стрілянину було кваліфіковано як терористичний акт і злочин на ґрунті ненависті до ЛГБТ.

Після трагедії багато хто закликав до кращого захисту ЛГБТ+. Президентка Зузана Чапутова зазначила, що подвійне вбивство стало результатом ворожнечі, яка "довгий час підживлювалася нерозумними і безвідповідальними заявами політиків".

Незважаючи на все це, з того часу в Словаччині мало що змінилося – права ЛГБТ+ не були посилені, а словесні напади залишаються постійною темою серед словацьких політиків.

Раніше повідомлялося, що у Словаччині проєкти, спрямовані на боротьбу з дезінформацією та посилення медіаосвіти, залишаться без фінансування, оскільки Мінкульт вирішив перенаправити 300 000 євро з фінансування ЄС на ремонт даху Словацької філармонії та підтримку бібліотеки.

ЗМІ також раніше звертали увагу, що Мартіна Шимковічова зробила 28 помилок у кандидатській заяві на 36 рядків.

А донедавна в Мінкульті Словаччини працював посадовець, який пропонував проголосити Ісуса Христа королем Словаччини.