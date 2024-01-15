Словакия урезает финансирование ЛГБТ+ проектов

Министерство культуры Словакии сократит количество прайдов и образовательных мероприятий, освещающих ЛГБТ+ тематику.

Об этом заявила министр культуры Мартина Шимковичова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"ЛГБТ+ организации [...] больше не будут паразитировать на деньгах департамента культуры. Я, безусловно, не позволю этого под своим руководством", – написала Шимковичова в официальном заявлении министерства на Facebook.

Министр заявила, что она "отвергает прогрессирующую нормализацию" и что ее фундаментальной идеей будущей деятельности министерства является "возвращение к нормальной жизни".

НПО Saplinq, на которую Шимковичова также напала в своем выступлении, рассматривает ее заявление как попытку "цензуры и дискриминации".

"Нам отвратительно, что министр публично нападает на конкретное меньшинство и конкретную неправительственную организацию, с которой государственная власть до сих пор не имела никаких проблем", – отреагировал директор Saplinq Роберт Фуриэль.

Организация заявила, что уже 12 лет "дополняет и заменяет государство в защите прав человека ЛГБТ+ людей", и что личные предпочтения министра не могут быть единственным критерием того, будет ли государство поддерживать что-то или нет.

Словакия остается одним из самых сложных мест для жизни ЛГБТ+ в ЕС. В исследовании 2023 года, проведенном аналитическим центром GLOBSEC, 63% словаков выступили против утверждения, что права ЛГБТ+ людей, такие как право на брак, должны быть гарантированы.

Эта нерешенная тема оказалась в центре внимания после того, как в октябре 2022 года перед гей-баром в Братиславе были убиты два человека. Стрельба была квалифицирована как террористический акт и преступление на почве ненависти к ЛГБТ.

После трагедии многие призывали к лучшей защите ЛГБТ+. Президент Зузана Чапутова отметила, что двойное убийство стало результатом вражды, которая "долгое время подпитывалась неразумными и безответственными заявлениями политиков".

Несмотря на все это, с того времени в Словакии мало что изменилось – права ЛГБТ+ не были усилены, а словесные нападения остаются постоянной темой среди словацких политиков.

Ранее сообщалось, что в Словакии проекты, направленные на борьбу с дезинформацией и усиление медиаобразования, останутся без финансирования, поскольку Минкульт решил перенаправить 300 000 евро из финансирования ЕС на ремонт крыши Словацкой филармонии и поддержку библиотеки.

СМИ также ранее обращали внимание, что Мартина Шимковичова сделала 28 ошибок в кандидатском заявлении на 36 строк.

А до недавнего времени в Минкульте Словакии работал чиновник, который предлагал провозгласить Иисуса Христа королем Словакии.