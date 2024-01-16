Партия немецкой "подруги Путина" в программе назвала войну в Украине конфликтом между НАТО и РФ

Политическая сила бывшей участницы Левой партии Германии Сары Вагенкнехт, известной пророссийской риторикой, "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) в своей предвыборной программе выступила с антиукраинскими и антиевропейскими инициативами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

"Война в Украине – это кровавая прокси-война между НАТО и Россией. Войну, возможно, начала РФ в военном плане, но Запад мог предотвратить ее и давно закончить", – говорится в документе.

Для прекращения огня и ради мирных переговоров, считает BSW, следует предложить России немедленное прекращение всего экспорта вооружений в Украину.

В документе также содержится фундаментальная критика Евросоюза в его нынешнем виде, который "является губительным для европейской идеи", и призыв к его демонтажу.

В проекте программы BSW также указано, что нельзя допустить дальнейшего роста бюджета ЕС и что Евросоюз не должен получать никаких собственных доходов.

Кроме того, в партии считают, что сейчас к ЕС не должны присоединяться новые члены, даже Украина. Партия заявляет, что нужен мораторий на расширение Евросоюза.

Проект программы политической силы также призывает к большей независимости от США.

"Европа должна стать независимым игроком на мировой арене вместо того, чтобы быть пешкой в конфликте между великими державами и вассалом США", – говорится в документе.

Бывший член Левой партии Германии Сара Вагенкнехт, известная пророссийской риторикой, в понедельник, 8 января, вместе с соратниками объявила о создании собственного политического проекта – "Альянса Сары Вагенкнехт".

Сейчас программа партии Вагенкнехт основывается на манифесте одноименной ассоциации, а детальную повестку дня хотят разработать с участием членов партии и экспертов к следующим парламентским выборам в Германии в 2025 году.

В то же время "Альянс Сары Вагенкнехт" уже планирует принять участие в выборах в Европейский парламент в июне и в земельных выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге в октябре этого года.

Ранее Вагенкнехт отрицала, что испытывает симпатии к Кремлю и что ее будущая партия является пропутинской, а также подчеркнула, что, "конечно", осуждает войну в Украине. В то же время она заявила, что не видит ничего плохого в сотрудничестве с Россией, и не верит, что военная помощь Украине поможет "закончить войну".

Подробнее об опасности нового движения Вагенкнехт в Германии читайте в статье "ЕвроПравды": Опаснее ультраправых: чем грозит новая партия левой "подруги Путина" в Германии.