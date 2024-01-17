У Кельні пройшов багатотисячний мітинг проти ідей крайніх правих

У німецькому Кельні тисячі людей вийшли на акцію протесту проти правого екстремізму.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

За оцінками поліції, були присутні десятки тисяч людей. Акція пройшла з гаслами проти ідей "масової депортації", які обговорювалися на непублічній зустрічі за участі політиків правопопулістів "Альтернатива для Німеччини".

Міст Дойц через Рейн, яким пролягав маршрут демонстрації, через це закривали для транспорту на кілька годин.

Oliver Berg, dpa

Вихідними подібні акції пройшли у багатьох містах Німеччини, а на акції у Потсдамі з’явилися у тому числі канцлер Олаф Шольц та міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Як відомо, поштовхом для мітингів стало оприлюднення інформації про зустріч політиків "Альтернативи для Німеччини" та членів низки крайніх правих організацій: на ній обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.

Також це поновило дебати про можливість заборонити діяльність партії на законодавчому рівні як такої, що є небезпечною для країни.

Ще перед цим три федеральні землі оголосили партію правоекстремістською.

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