Віцеканцлер звинуватив праву "АдН" у намірах зробити Німеччину "такою країною як Росія"  

Віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Габек, який є співлідером "Зелених", звинуватив правопопулістів "Альтернатива для Німеччини" у намірах перетворити її на "таку країну, як Росія".

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", його заяви пролунали на тлі публічної дискусії після того, як стало відомо про участь політиків партії у зустрічі правих, де обговорювали масову депортацію з Німеччини осіб іммігрантського походження.

Габек заявив, що "АдН" хоче зробити з Німеччини автократію за російською моделлю.

"Вони хочуть перетворити Німеччину на таку країну як Росія. Вони системно готуються до цього", – наголосив він.

На думку віцеканцлера, державні служби безпеки у відповідь мають також діяти системно – ретельно відстежувати діяльність партії та окремих її представників, їхні заяви та події, і притягати до відповідальності, коли ця діяльність переступає межі законного.

Габек наголосив, що ті, хто намагаються підірвати демократичні засади держави, мають "притягуватися до відповідальності за допомогою інструментів конституційної держави".

На пряме питання про те, чи підтримує він заборону діяльності "АдН", Габек наголосив, що у цьому питанні рішення має ухвалювати Федеральний конституційний суд, тому що шкода від рішення, яке потім визнають незаконним, буде величезною.

"Усе має бути абсолютно легально. Це потрібно продумати дуже обережно", – сказав він.

"Якщо буде безсумнівно доведено, що партія прагне перетворити країну на фашистську державу – таку партію потрібно заборонити, якою би сильною вона не була. Або ж продемократичні сили мають завдати їй політичної поразки", – додав віцеканцлер.

Нагадаємо, скандал спалахнув після розслідування німецьких журналістів, у яких вийшло дізнатися зміст непублічної зустрічі політиків "АдН" та членів низки крайніх правих організацій: на ній обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.

Політики усього політичного спектра Німеччини засудили зміст обговорення, а по всій країні вихідними пройшли багатотисячні демонстрації проти крайніх правих.

Також це поновило дебати про можливість заборонити діяльність партії на законодавчому рівні як такої, що є небезпечною для країни.

Останніми місяцями "Альтернатива для Німеччини" стабільно посідала друге або й навіть перше місце в рейтингах, відображаючи розчарування німців політикою чинного коаліційного уряду на чолі з Олафом Шольцом. Вже три федеральні землі оголосили партію правоекстремістською.

Читайте також: Ультраправа загроза: що стоїть за стрибком популярності "друзів Путіна" у Німеччині.