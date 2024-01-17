В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
Среда, 17 января 2024, 09:06
В немецком Кельне тысячи людей вышли на акцию протеста против правого экстремизма.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
По оценкам полиции, присутствовали десятки тысяч человек. Акция прошла с лозунгами против идей "массовой депортации", которые обсуждались на непубличной встрече с участием политиков правопопулистов "Альтернатива для Германии".
Мост Дойц через Рейн, по которому пролегал маршрут демонстрации, из-за этого закрывали для транспорта на несколько часов.
На выходных подобные акции прошли во многих городах Германии, а на акции в Потсдаме появились в том числе канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.
Как известно, толчком для митингов стало обнародование информации о встрече политиков "Альтернативы для Германии" и членов ряда крайне правых организаций: на ней обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения
Также это возобновило дебаты о возможности запретить деятельность партии на законодательном уровне как такой, что является опасной для страны.
Еще перед этим три федеральных земли объявили партию правоэкстремистской.
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