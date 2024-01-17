В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых

В немецком Кельне тысячи людей вышли на акцию протеста против правого экстремизма.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По оценкам полиции, присутствовали десятки тысяч человек. Акция прошла с лозунгами против идей "массовой депортации", которые обсуждались на непубличной встрече с участием политиков правопопулистов "Альтернатива для Германии".

Мост Дойц через Рейн, по которому пролегал маршрут демонстрации, из-за этого закрывали для транспорта на несколько часов.

Oliver Berg, dpa

На выходных подобные акции прошли во многих городах Германии, а на акции в Потсдаме появились в том числе канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.

Как известно, толчком для митингов стало обнародование информации о встрече политиков "Альтернативы для Германии" и членов ряда крайне правых организаций: на ней обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения

Также это возобновило дебаты о возможности запретить деятельность партии на законодательном уровне как такой, что является опасной для страны.

Еще перед этим три федеральных земли объявили партию правоэкстремистской.

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