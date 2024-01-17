Глава МИД: Польша хочет увеличить производство боеприпасов для помощи Украине

Новое правительство Польши изучает возможности увеличить производство боеприпасов и военной техники, работая над новым пакетом помощи Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Давосе заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Reuters.

"Мы смотрим на все вопросы, связанные с Украиной, свежим взглядом. Мы изучаем, какие у нас есть возможности производить больше боеприпасов и снаряжения, а также то, что у нас еще есть на складах", – отметил он.

По его словам, Польша говорит союзникам, стоимость сдерживания РФ в случае, если она завоюет Украину, будет намного больше, чем стоимость поставки Киеву оружия для эффективной защиты от ее акта агрессии.

Сикорский признал, что Киев и Варшава должны продолжать работать над решением проблем, приветствовав соглашение между его правительством и польскими перевозчиками о приостановлении блокады границы с Украиной.

"Польша не должна быть страной, которая несет основное бремя расходов на солидарность с Украиной от имени всего Евросоюза... Эти расходы неизбежны, мы принимаем их, но они должны быть более справедливыми", – сказал он.

Глава МИД также поддержал план США конфисковать до 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы помочь восстановить Украину, указав, что агрессор должен заплатить за нанесенный ущерб.

Во время визита 22 декабря Сикорский встретился с президентом Украины Зеленским, который выразил надежду на "новую страницу" в отношениях между странами.

Ранее в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что Сикорский готовит и представит пакет помощи Киеву.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина интенсифицирует контакты с новым правительством Польши для решения двусторонних проблемных вопросов.