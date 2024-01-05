Кулеба анонсував контакти з Польщею "на всіх рівнях" для вирішення проблем

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна інтенсифікує контакти з новим урядом Польщі для вирішення двосторонніх проблемних питань.

Про це він сказав у п’ятницю, 5 січня, в інтерв’ю ведучому Вадиму Карп’яку, пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Кулеба нагадав про приїзд нового голови МЗС Польщі Радослава Сікорського 22 грудня, під час якого той доніс певні сигнали від нового польського уряду та озвучив бачення Варшави щодо вирішення наявних проблем.

"Ми побачили налаштованість на вирішення проблем, тепер їх треба вирішити. І далі будуть контакти з новим польським урядом на всіх рівнях – поки що не буду вдаватися в конкретику, але вони вже заплановані. Будемо шукати рішення", – анонсував міністр.

Він додав, що перемога України "є життєвим інтересом Польщі і питанням виживання Польщі так само", й саме для цього країнам потрібно буде вирішувати проблеми.

Під час візиту 22 грудня Сікорський зустрівся з президентом України Зеленським, який висловив сподівання на "нову сторінку" у відносинах між країнами.

Нагадаємо, за останні місяці у відносинах Києва та Варшави накопичилась низка проблем – від ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції до блокування кордону польськими перевізниками.

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а також редакційну статтю "ЄвроПравди": Польща веде "війну" проти європейського майбутнього України. Варшава має це усвідомити.