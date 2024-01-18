Дуда готовий обговорити реформи з Туском, але хоче поваги до своїх повноважень

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що готовий вести переговори з прем'єром Дональдом Туском про реформування судової системи країни, але вважає, що новий уряд має поважати його конституційну роль у призначенні суддів.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Bloomberg.

"Я завжди готовий сісти за стіл переговорів. Але прем'єр повинен поважати права президента, закріплені в конституції", – наголосив Дуда.

За його словами, під час зустрічі запевнив очільника уряду, що, хоча він і є політиком з "консервативними поглядами", він має досвід відмови від "радикальних поглядів" та відкритий до переговорів.

Водночас президент вказав на червону лінію – звільнення суддів, яких він призначає, від процесу перевірки, якого вимагають в Євросоюзі.

"Це недоторканний пункт", – сказав Дуда, додавши, що раніше в Давосі він наводив той самий аргумент під час переговорів з віцепрезиденткою Єврокомісії Верою Юровою: судді, призначені президентом, "є недоторканними".

Раніше польський Конституційний трибунал 15 січня ухвалив проміжне рішення, в якому зобов’язав міністра юстиції Адама Боднара утриматись від дій, які перешкоджають здійснювати повноваження голові Національної прокуратури Даріушу Барському.

Минулого тижня міністр юстиції Польщі Адам Боднар пішов на рідкісний крок і оголосив про позбавлення повноважень заступника генпрокурора Даріуша Барського, якого вважають лояльним до попередника Боднара, голови правої партії "Солідарна Польща" Збігнева Зьобро.

Серед іншого, перед своєю відставкою минулого року Зьобро розпорядився передати більшість своїх прокурорських повноважень національному прокурору, тобто заступнику. Так, імовірно, він розраховував зберегти вплив на ухвалення рішень. Барський заявив, що дії нового польського уряду є протиправними.

Ситуація у прокуратурі Польщі є черговим кроком уряду Туска з позбавлення інституцій впливу партії "Право і справедливість". Минулого місяця, приміром, він звільнив прихильне до попередньої влади керівництво державних медіа.

Наприкінці грудня ЄС перерахував Польщі перші 5 мільярдів євро фінансової допомоги, яка до цього часу була переважно заморожена через відступ країни від норм демократії.

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