Дуда готов обсудить реформы с Туском, но хочет уважения к своим полномочиям

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов вести переговоры с премьером Дональдом Туском о реформировании судебной системы страны, но считает, что новое правительство должно уважать его конституционную роль в назначении судей.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Bloomberg.

"Я всегда готов сесть за стол переговоров. Но премьер должен уважать права президента, закрепленные в конституции", – подчеркнул Дуда.

По словам президента, во время встречи он заверил главу правительства, что, хотя он и является политиком с "консервативными взглядами", у него есть опыт отказа от "радикальных взглядов" и он открыт к переговорам.

В то же время президент указал на красную линию – освобождение судей, которых он назначает, от процесса проверки, которого требуют в Евросоюзе.

"Это неприкосновенный пункт", – сказал Дуда, добавив, что ранее в Давосе он приводил тот же аргумент во время переговоров с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой: судьи, назначенные президентом, "неприкосновенны".

Ранее польский Конституционный трибунал 15 января принял промежуточное решение, в котором обязал министра юстиции Адама Боднара воздержаться от действий, которые препятствуют осуществлять полномочия председателю Национальной прокуратуры Дариушу Барскому.

На прошлой неделе министр юстиции Польши Адам Боднар пошел на редкий шаг и объявил о лишении полномочий заместителя генпрокурора Дариуша Барского, которого считают лояльным к предшественнику Боднара, председателя правой партии "Солидарная Польша" Збигнева Зебро.

Среди прочего, перед своей отставкой в прошлом году Зебро распорядился передать большинство своих прокурорских полномочий национальному прокурору, то есть заместителю. Так, вероятно, он рассчитывал сохранить влияние на принятие решений. Барский заявил, что действия нового польского правительства являются противоправными.

Ситуация в прокуратуре Польши является очередным шагом правительства Туска по лишению институтов влияния партии "Право и справедливость". В прошлом месяце, например, он уволил лояльное к предыдущей власти руководство государственных медиа.

В конце декабря ЕС перечислил Польше первые 5 миллиардов евро финансовой помощи, которая до сих пор была преимущественно заморожена из-за отступления страны от норм демократии.

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