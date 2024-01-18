Шольц одобрил протесты против крайне правых

Канцлер Германии Олаф Шольц похвалил людей, которые в последние дни участвуют в протестах против ультраправых в разных городах страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Он поблагодарил, что в последние дни десятки тысяч людей вышли на улицы по всей Германии – против расизма и подстрекательства толпы, в защиту нашей свободы и демократии

"Это обнадеживает и показывает, что нас, демократов, много – и гораздо больше, чем тех, кто хочет нас разделить", – сказал глава правительства ФРГ в Twitter (X).

В то же время председатель партии социал-демократов Шольца Ларс Клингбайль заявил, что, по его мнению, лидера правопопулистов "Альтернатива для Германии" Алису Вайдель можно считать экстремисткой.

"Я считаю, что она является правой экстремисткой. Она несет ответственность за крайне правую партию", – отметил он.

В интервью RND Клинбайль призвал больше немцев выступать против ультраправой "АдГ".

"Все здравомыслящие люди, которые до сих пор молчали, теперь также должны повысить голос. На кону имидж нашей страны", – указал он.

Накануне в немецком Кельне тысячи людей вышли на акцию протеста против правого экстремизма.

На выходных подобные акции прошли во многих городах Германии, а на акции в Потсдаме появились в том числе канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.

Как известно, толчком для митингов стало обнародование информации о встрече политиков "Альтернативы для Германии" и членов ряда крайне правых организаций: на ней обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.

Также это возобновило дебаты о возможности запретить деятельность партии на законодательном уровне как такой, что является опасной для страны. Перед этим три федеральные земли объявили партию правоэкстремистской.

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