Молдова попросила про розслідування після грудневих навчань "миротворців" РФ у Придністров’ї

Молдова вимагає з’ясувати обставини навчань, проведених російськими "миротворцями" у Придністров’ї поблизу так званої зони безпеки наприкінці грудня, та серії порушень з боку російського контингенту та силових структур невизнаного Придністров'я.

Як повідомляє Newsmaker, з такою вимогою делегація Кишинева звернулася на зустрічі Об’єднаної контрольної комісії 18 січня, до якої входять представники Кишинева, Тирасполя, а також Москви і Києва.

Йдеться про навчання "миротворців" 22 грудня 2023 року. Молдова заявила, що під час них застосовувалася зброя, деякі види якої навіть не заявлені як такі, що є на озброєнні у "миротворчого контингенту". Зокрема, йдеться про РПК та безпілотники-квадрокоптери.

Делегація Молдови заявила про порушення основних договорів ОКК, зокрема через появу у "миротворців" додаткової зброї в обхід інституту військових спостерігачів, та зазначила, що за поточних обставин повторювані односторонні дії російського контингенту поблизу зони безпеки лякають місцевих мешканців.

Також Молдова висловила обурення тим, що у грудні і січні придністровські силовики жодного разу не пропустили через свої блокпости моніторингові групи місії ОБСЄ.

"Молдовська делегація у з’язку з цим попросила провести розслідування даних порушень та розробити нові правила проведення навчань, щоби виключити подібні неправомірні дії одного з військових контингентів Спільних сил підтримання миру", – заявили у Бюро реінтеграції Молдови.

Нагадаємо, нещодавно у невизнаному Придністров’ї заявили про нібито підготовку в Молдові "спеціальних бойових груп" для вбивств і диверсій на придністровській території. Бюро з реінтеграції Молдови відкинуло ці заяви як провокацію.

Перед тим придністровське "МДБ" також пускало чутки про "інцидент із застосуванням вогнепальної зброї", який спростували і Київ, і Кишинів.