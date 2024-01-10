ДПСУ спростувала твердження Придністров'я про "інцидент" на кордоні

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко назвав провокацією заяви так званого міністерства держбезпеки невизнаного Придністров’я про "інцидент із вогнепальною зброєю" на кордоні.

Такий коментар Демченко надав порталу Liga.net, повідомляє "Європейська правда".

За словами речника ДПСУ, йому не відомо про будь-які інциденти на придністровській ділянці кордону з Молдовою чи виявлених прикордонними нарядами "нестандартних ситуацій".

"Заява так званої ПМР несе провокативний характер із метою звинуватити в чомусь Україну, до того ж ми розуміємо, що цей анклав має проросійську направленість", – додав Демченко.

Так зване міністерство державної безпеки невизнаного Придністров’я раніше заявило про "інцидент із застосуванням вогнепальної зброї", у результаті якого "двоє "придністровських громадян" були переміщені на територію України".

Напередодні повідомлялось, що так званого міністра закордонних справ Придністров'я Віталія Ігнатьєва викликають на допит до Служби безпеки України у зв'язку з підозрою в колабораційній діяльності та посяганні на територіальну цілісність України.