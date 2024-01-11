Молдова спростувала заяву Придністров'я про "інцидент" на кордоні з Україною

У Молдові спростували заяву так званого міністерства держбезпеки невизнаного Придністров’я про "інцидент із вогнепальною зброєю" на кордоні з Україною.

Як пише "Європейська правда", про це NewsMaker повідомили у Бюро реінтеграції Молдови.

У Бюро заявили, що не мають жодних підтверджень заяв придністровської спецслужби "МДБ".

"За офіційними каналами підтвердженої інформації про це немає. Ми знову заявляємо про необхідність отримувати інформацію з достовірних і офіційних джерел компетентних державних органів", – йдеться у повідомленні.

Напередодні так зване міністерство державної безпеки невизнаного Придністров’я заявило про "інцидент із застосуванням вогнепальної зброї", внаслідок якого "двоє "придністровських громадян" були переміщені на територію України".

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко назвав провокацією заяви невизнаного Придністров’я і підкреслив, що йому не відомо про будь-які інциденти на придністровській ділянці кордону з Молдовою чи виявлення прикордонними нарядами "нестандартних ситуацій".