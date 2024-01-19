Молдова заявила, что у "миротворцев" в Приднестровье впервые появились новые виды вооружения

У российского контингента "миротворцев" в Приднестровье, где не происходит ротации и обеспечения, незаконно появились виды вооружения, которых эти силы ранее не имели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом официально заявила молдавская сторона на заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) 18 января, в которую формально входят представители Кишинева, Тирасполя, а также Москвы и Киева (на практике украинские представители вышли из ОКК).

Молдова обратилась с требованием выяснить обстоятельства учений, проведенных российскими "миротворцами" в Приднестровье вблизи так называемой зоны безопасности в конце декабря 2023 года.

В частности, во время учений групп оперативного реагирования России, во время которых миротворцы якобы отражали нападение на миротворческий пост диверсионной группы в штатском, "миротворцы" использовали "автоматическое стрелковое оружие "РПК" и летательные аппараты типа квадрокоптер". Молдавская сторона утверждает, что в официальном перечне сил и средств контингента таких средств нет.

"Наличие и использование данных типов вооружения и летательных аппаратов вооруженным контингентом миротворческих сил РФ свидетельствует о втором факте нарушения протоколов ОКК..., а именно о ввозе в зону безопасности нового вооружения ОК МС РФ в обход института военных наблюдателей", – заявила делегация Молдовы.

Также Молдова выразила возмущение тем, что в декабре и январе приднестровские силовики ни разу не пропустили через свои блокпосты мониторинговые группы миссии ОБСЕ.

"Делегация Молдовы в связи с этим попросила провести расследование данных нарушений и разработать новые правила проведения учений, чтобы исключить подобные неправомерные действия одного из военных контингентов Совместных сил поддержания мира", – заявили в Бюро реинтеграции Молдовы.

Напомним, недавно в непризнанном Приднестровье заявили о якобы подготовке в Молдове "специальных боевых групп" для убийств и диверсий на приднестровской территории. Бюро по реинтеграции Молдовы отвергло эти заявления как провокацию.

Перед тем приднестровское "МГБ" также пускало слухи об "инциденте с применением огнестрельного оружия", который опровергли и Киев, и Кишинев.

О том, в каком состоянии и что имеет на вооружении российский контингент в Приднестровье, читайте в статьях "Возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья",

а также "Почему Молдова не хочет идти в НАТО и как планирует одолеть Приднестровье".