У Міноборони України вважають, що Росію після війни слід позбавити ядерної зброї

У Міністерстві оборони України вважають, що за найкращого сценарію завершення війни Росія має втратити статус ядерної держави, тому що вона є загрозою для світу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Tagesspiegel сказав заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Його запитали, як він бачить завершення війни – за столом перемовин чи на полі бою.

Гаврилюк відповів, що війна має закінчитися повним звільненням території України у межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року, а після того слід створити запобіжні механізми для того, щоб Росія знову не почала готувати напад на Україну чи ще когось зі своїх сусідів.

"Усі війни завершуються за столом перемовин підписанням певних документів. Думаю, те саме відбудеться у нашому випадку. Будуть підписані угоди – з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та Росією з іншого боку. І цей документ має включати пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що ця держава є загрозою для світу", – сказав Гаврилюк.

На питання про те, чи розверне Україна ситуацію на полі бою на свою користь і чи має сили продовжувати опір, він відповів, що Україна "не має права втомитися" і має мобілізувати усі свої сили на продовження боротьби.

В інтерв’ю Гаврилюк пояснив також, чому для України важливо отримати німецькі далекобійні ракети Taurus та яку позитивну роль зіграє розміщення в Україні спільних підприємств українських та західних компаній оборонпрому.