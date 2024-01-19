У Міноборони розповіли, як допоможе розміщення спільних виробництв зброї в Україні

Україна дуже зацікавлена у створенні на базі своїх підприємств спільних виробництв із західними компаніями ОПК, тому що має потенціал для такого виробництва і це здешевило би виготовлення нової зброї західних зразків для потреб ЗСУ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Tagesspiegel розповів заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

За його словами, залежність від західного постачання зброї у найближчому майбутньому залишиться, тому що навіть із власним збільшеним виробництвом Україна ще не може покрити усі потреби. Наприклад, системи ППО та зброя далекого радіуса ураження ще не виробляється в Україні.

Іван Гаврилюк зазначив, що Україна максимально зацікавлена у тому, щоб західні партнери розміщували свої виробничі потужності на її території.

"Зараз наші компанії – і приватні, і у державній власності – здатні виробити більше зброї, аніж держава спроможна у них купити. Тож ми намагаємося донести до наших партнерів, що варто збільшити фінансування української оборонної індустрії, щоб ми могли купувати зброю у наших власних компаній.

Такі інвестиції є вигідними і для партнерів. Тому що якщо цей розвинений ОПК буде в Україні – це економить гроші на логістиці, а процес виробництва в Україні буде набагато дешевшим, аніж у Європі чи США", – розповів він.

Він зазначив, що у багатьох випадках йдеться не про побудову підприємств з нуля, а про модернізацію, після якої завод зможе виробляти, наприклад, більше бронетехніки.

"У радянські часи в Україні виробляли танки. Зараз на цих потужностях ремонтують та модернізують наявні моделі танків. Але за допомогою німецьких фахівців і технологій їх можна було б за рік переобладнати для виробництва, наприклад, танків Leopard", – пояснив він.

Іван Гаврилюк визнав, що, звісно, Україні важко протистояти такій економічній потузі, як Росія, з усіма її ресурсами та прибутками від нафтогазової галузі, хоча й Росія вочевидь не встигає задовольнити свої потреби та змушена звертатися за допомогою до Ірану і КНДР.

"Власне, тому ми розвиваємо наше власне виробництво і просимо партнерів про допомогу. Те, що відбувається на полі бою, залежить від кількості зброї, боєприпасів і фінансових ресурсів. Варто було б також використати російські активи, заморожені у Європі – якщо їх конфіскують – на покращення обороноздатності і власної оборонної індустрії України", – зазначив заступник міністра оборони.

Він також пояснив, чому для України важливо отримати німецькі далекобійні ракети Taurus.

Як відомо, концерн "Українська оборонна промисловість" (раніше "Укроборонпром") вже домовився про створення спільного підприємства із німецьким збройовим концерном Rheinmetall, а також має партнерські угоди з оборонними компаніями в Чехії, Польщі та ще кількох державах.

Нещодавно у Бундестазі заявили, що ще одна німецька компанія будує центр з ремонту бронетехніки в Україні.