В Минобороны Украины считают, что Россию после войны следует лишить ядерного оружия

В Министерстве обороны Украины считают, что при лучшем сценарии завершения войны Россия должна потерять статус ядерной державы, потому что она является угрозой для мира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Tagesspiegel сказал заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Его спросили, как он видит завершение войны – за столом переговоров или на поле боя.

Гаврилюк ответил, что война должна закончиться полным освобождением территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года, а после этого следует создать предохранительные механизмы для того, чтобы Россия снова не начала готовить нападение на Украину или еще кого-то из своих соседей.

"Все войны завершаются за столом переговоров подписанием определенных документов. Думаю, то же самое произойдет в нашем случае. Будут подписаны соглашения – с одной стороны коалицией государств, которые поддерживают Украину, и Россией с другой стороны. И этот документ должен включать пункт об отказе России от ядерного оружия, потому что это государство является угрозой для мира", – сказал Гаврилюк.

На вопрос о том, развернет ли Украина ситуацию на поле боя в свою пользу и есть ли силы продолжать сопротивление, он ответил, что Украина "не имеет права устать" и должна мобилизовать все свои силы на продолжение борьбы.

В интервью Гаврилюк объяснил также, почему для Украины важно получить немецкие дальнобойные ракеты Taurus и какую положительную роль сыграет размещение в Украине совместных предприятий украинских и западных компаний оборонпрома.