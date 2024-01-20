Президентка Швейцарії хотіла б присутності Росії на глобальному "саміті миру"

Президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що запланований глобальний саміт щодо запропонованої Україною "формули миру" навряд чи стане справжньою мирною конференцією, якщо на ньому не буде Росії.

Заяву Амхерд наводить Swissinfo, повідомляє "Європейська правда".

"Росія, ймовірно, не буде присутня, але водночас ми прагнемо до діалогу з усіма іншими", – сказала вона.

Амхерд також натякнула, що Швейцарія контактує з Росією.

"Швейцарія розмовляє з усіма. За останні кілька днів мені кілька разів говорили, наскільки це важливо і наскільки всі раді, що хтось може говорити з усіма. Канали зв'язку існують і вони відкриті", – зазначила президентка.

За її словами, саміт має відбутися якнайшвидше і вже цього року.

Наразі невідомо, чи відбудеться саміт на рівні міністрів або глав держав.

"Звичайно, є невеликий ризик, що нам не вдасться організувати саміт. Але якщо Швейцарія не намагатиметься, цього точно не станеться", – додала Амхерд.

Вона сказала, що не варто очікувати готового мирного плану наприкінці саміту, "але якщо ми зможемо запустити мирний процес, ми вже багато чого досягнемо".

За її словами, успіх буде досягнутий, якщо в саміті візьме участь широке коло країн, в тому числі представники Глобального Півдня, такі як ПАР, Індія, Бразилія і Саудівська Аравія – і, по можливості, Китай.

Швейцарія погодилась організувати саміт на прохання України, про що обидві держави оголосили в понеділок, 15 січня, під час візиту Володимира Зеленського до Берна.

Обидві країни вже почали роботу над зустріччю, але низка деталей, як-то дата заходу та перелік учасників, ще не були узгоджені. Зеленський натякнув, що Росію на глобальний "саміт миру" запрошувати не будуть.

Нагадаємо, 14 січня у швейцарському Давосі відбулася зустріч на рівні радників з національної безпеки щодо української "формули миру". Китай не був представлений на зустрічі - попри те, що був запрошений.

Очікувалось, що у Давосі відбулась остання зустріч такого рівня перед проведенням глобального "саміту миру".

Десять пунктів "формули миру" "ЄвроПравда" публікувала тут.