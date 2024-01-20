Президент Швейцарии хотела бы присутствия России на глобальном "саммите мира"

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что запланированный глобальный саммит по предложенной Украиной "формуле мира" вряд ли станет настоящей мирной конференцией, если на нем не будет России.

Заявление Амхерд приводит Swissinfo, сообщает "Европейская правда".

"Россия, вероятно, не будет присутствовать, но в то же время мы стремимся к диалогу со всеми другими", – сказала она.

Амхерд также намекнула, что Швейцария контактирует с Россией.

"Швейцария разговаривает со всеми. За последние несколько дней мне несколько раз говорили, насколько это важно и насколько все рады, что кто-то может говорить со всеми. Каналы связи существуют и они открыты", – отметила президент.

По ее словам, саммит должен состояться как можно быстрее и уже в этом году.

Пока неизвестно, состоится ли саммит на уровне министров или глав государств.

"Конечно, есть небольшой риск, что нам не удастся организовать саммит. Но если Швейцария не будет пытаться, этого точно не произойдет", – добавила Амхерд.

Она сказала, что не стоит ожидать готового мирного плана в конце саммита, "но если мы сможем запустить мирный процесс, мы уже многого достигнем".

По ее словам, успех будет достигнут, если в саммите примет участие широкий круг стран, в том числе представители Глобального Юга, такие как ЮАР, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия – и, по возможности, Китай.

Швейцария согласилась организовать саммит по просьбе Украины, о чем оба государства объявили в понедельник, 15 января, во время визита Владимира Зеленского в Берн.

Обе страны уже начали работу над встречей, но ряд деталей, таких как дата мероприятия и перечень участников, еще не были согласованы. Зеленский намекнул, что Россию на глобальный "саммит мира" приглашать не будут.

Напомним, 14 января в швейцарском Давосе состоялась встреча на уровне советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира". Китай не был представлен на встрече – несмотря на то, что был приглашен.

Ожидалось, что в Давосе состоялась последняя встреча такого уровня перед проведением глобального "саммита мира".

Десять пунктов "формулы мира" "ЕвроПравда" публиковала здесь.