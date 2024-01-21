У Франції десятки тисяч людей протестували проти важливого для Макрона закону про імміграцію

У багатьох містах Франції пройшли акції протесту проти вже ухваленого закону про імміграцію, який передбачає жосткішу міграційну політику та очікує висновку Конституційної ради.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Акції протесту проти вже ухваленого закону пройшли у неділю 21 січня по всій території країни – у Парижі, Страсбурзі, Ліоні, Нанті, Бордо, Ліллі та інших містах.

Міністерство внутрішніх справ оцінило кількість протестувальників по всій території країни у 75 тисяч, з яких 16 000 – у Парижі, тоді як від співорганізаторів лунають оцінки про 150 тисяч.

Forte mobilisation à #Paris contre la loi immigration de Gérald #Darmanin.



Plusieurs milliers de manifestants vont défiler jusqu’aux Invalides. pic.twitter.com/hTfa2UefZE — Clément Lanot (@ClementLanot) January 21, 2024

Протести пов’язані з наближенням дати, коли Конституційна рада має оголосити свій висновок щодо конституційності закону про імміграцію: рішення очікують 25 січня.

Критики закону вважають, що у ньому надмірно пішли на поступки правим силам і що деякі положення суперечать засадничим цінностям і принципам; ці проблеми визнавали і в уряді.

Негатив довкола ухвалення проєкту став однією з причин відставки попереднього уряду прем’єрки Елізабет Борн.

Детальніше на цю тему – у статті Важкий вибір Макрона: чим пожертвує президент Франції заради закону про імміграцію