Во Франции десятки тысяч людей протестовали против важного для Макрона закона об иммиграции
Воскресенье, 21 января 2024, 19:43
Во многих городах Франции прошли акции протеста против уже принятого закона об иммиграции, который предусматривает жесткую миграционную политику и ожидает заключения Конституционного совета.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Акции протеста против уже принятого закона прошли в воскресенье 21 января по всей территории страны – в Париже, Страсбурге, Лионе, Нанте, Бордо, Лилле и других городах.
Министерство внутренних дел оценило количество протестующих по всей территории страны в 75 тысяч, из которых 16 000 – в Париже, тогда как от соорганизаторов звучат оценки о 150 тысячах.
Forte mobilisation à #Paris contre la loi immigration de Gérald #Darmanin.— Clément Lanot (@ClementLanot) January 21, 2024
Plusieurs milliers de manifestants vont défiler jusqu’aux Invalides. pic.twitter.com/hTfa2UefZE
Протесты связаны с приближением даты, когда Конституционный совет должен объявить свое заключение о конституционности закона об иммиграции – решение ожидается 25 января.
3000 personnes ont défilé à Strasbourg contre la #LoiImmigration— L'Humanité (@humanite_fr) January 21, 2024
👉 https://t.co/mzsWRyOVLa pic.twitter.com/HYqdgEXgbm
Критики закона считают, что в нем чрезмерно пошли на уступки правым силам и что некоторые положения противоречат основополагающим ценностям и принципам; эти проблемы признавали и в правительстве.
Негатив вокруг принятия проекта стал одной из причин отставки предыдущего правительства премьера Элизабет Борн.
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