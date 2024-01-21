Во Франции десятки тысяч людей протестовали против важного для Макрона закона об иммиграции

Во многих городах Франции прошли акции протеста против уже принятого закона об иммиграции, который предусматривает жесткую миграционную политику и ожидает заключения Конституционного совета.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Акции протеста против уже принятого закона прошли в воскресенье 21 января по всей территории страны – в Париже, Страсбурге, Лионе, Нанте, Бордо, Лилле и других городах.

Министерство внутренних дел оценило количество протестующих по всей территории страны в 75 тысяч, из которых 16 000 – в Париже, тогда как от соорганизаторов звучат оценки о 150 тысячах.

Forte mobilisation à #Paris contre la loi immigration de Gérald #Darmanin.



Plusieurs milliers de manifestants vont défiler jusqu’aux Invalides. pic.twitter.com/hTfa2UefZE — Clément Lanot (@ClementLanot) January 21, 2024

Протесты связаны с приближением даты, когда Конституционный совет должен объявить свое заключение о конституционности закона об иммиграции – решение ожидается 25 января.

Критики закона считают, что в нем чрезмерно пошли на уступки правым силам и что некоторые положения противоречат основополагающим ценностям и принципам; эти проблемы признавали и в правительстве.

Негатив вокруг принятия проекта стал одной из причин отставки предыдущего правительства премьера Элизабет Борн.

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