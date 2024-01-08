Найвищий суд Франції в січні оголосить висновок щодо суперечливого закону про міграцію

Конституційна рада Франції, яка відіграє роль найвищого суду країни, 25 січня планує оголосити рішення щодо конституційності закону, що суттєво посилює міграційну політику Парижа.

Про це йдеться в пресрелізі Ради за підсумками зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Єлисейському палаці, повідомляє "Європейська правда".

Голова Конституційної ради Лоран Фабіус у зверненні до Макрона, яке цитується в повідомленні, оголосив про наміри винести 25 січня рішення щодо чотирьох клопотань, зокрема й закону про міграцією.

Фабіус також завуальовано розкритикував Єлисейський палац через те, що той звертався до Конституційної ради для оцінки своїх неоднозначних ініціатив, зокрема щодо пенсійного віку минулого року.

"Пане президенте, Конституційна рада – не ехо-камера тенденцій громадської думки і не апеляційна палата для рішень, ухвалених парламентом, вона є суддею конституційності законів", – заявив він.

Після ухвалення закону про реформу міграційної політики у парламенті Франції 19 грудня минулого року Макрон одразу ж скерував його до Конституційної ради, аби та перевірила, чи забезпечує він "права й свободи, гарантовані Конституцією".

Зазначимо, що у французькому уряді прямо визнавали, що деякі положення закону суперечать Конституції Франції – наприклад міграційні квоти, які обмежують кількість дозволів на проживання, що можуть видаватись іноземцям.

Одним із найбільш суперечливих заходів є запровадження п'ятирічного терміну очікування для легальних іммігрантів, які бажають подати заяву на отримання соціальних виплат. Цей термін може бути скорочений до 30 місяців, якщо заявник має роботу.

Детальніше про ситуацію читайте у статті: Важкий вибір Макрона: чим пожертвує президент Франції заради закону про імміграцію.