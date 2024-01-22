У Німеччині з’явиться ще одна партія, орієнтована на правий електорат 

У Німеччині в опозиційній ХДС стався розкол: частина партійців з групи WerteUnion (Союз цінностей), яка орієнтується на правих виборців, проголосувала за вихід і створення нової партії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Euractiv.

Це відбулось на тлі загострення боротьби за правих виборців у Німеччині та все більшого суспільного гніву через зростання правого екстремізму.

Члени WerteUnion проголосували в суботу за розрив зв'язків з ХДС і доручили лідеру групи та скандально відомому колишньому голові внутрішньої секретної служби Гансу-Георгу Маасену створити однойменну партію.

"Члени (WerteUnion) переважною більшістю проголосували за створення партії з такою ж назвою", – заявив Маасен.

Нова партія підтримуватиме консервативну політику і допоможе здійснити "політичний поворот" у Німеччині, сказав Маасен в інтерв'ю агентству DPA невдовзі після того, як оприлюднив свої плани.

WerteUnion була заснована у 2017 році як неофіційна підгрупа правоцентристського ХДС членами, незадоволеними центристською політикою колишньої канцлерки ХДС Ангели Меркель.

Праві партії по всій Європі в останні місяці набирають популярності в опитуваннях громадської думки, що викликає запеклу боротьбу за підтримку правого електорату.

Водночас зростає суспільний гнів через посилення ультраправих. Кілька сотень тисяч людей вийшли з п'ятниці по неділю по всій Німеччині на акції протесту проти правого екстремізму та ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Акції в Гамбурзі та Мюнхені закінчилися достроково через надмірну кількість людей.

Протести розпочалися після того, як слідство виявило, що члени "Альтернативи для Німеччини" брали участь у таємній зустрічі, на якій обговорювали плани депортації національних меншин країни.

WerteUnion стане вже другою партією, орієнтованою на консерваторів, яка буде створена цього року, після заснування "лівоконсервативної" BSW впливовою депутаткою Сарою Вагенкнехт.