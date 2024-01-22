Влада Німеччини привітала масштабні протести проти ультраправих

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і низка міністрів привітали протести проти ультраправих і партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), на які вийшли сотні тисяч людей по всій країні.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Зокрема, Штайнмаєр подякував тим, хто приєднався до протестів, за їхню відданість демократії.

"Ці люди додають нам усім мужності. Вони захищають нашу республіку та нашу конституцію від її ворогів. Вони захищають нашу людяність", – сказав він.

Він наголосив, що Німеччині зараз потрібна згуртованість усіх демократів.

"Незалежно від того, чи живуть вони в селі чи в місті, молоді чи старі, з історією міграції чи без неї. Майбутнє нашої демократії залежить не від гучності її опонентів, а від сили тих, хто захищає демократію. Давайте покажемо, що разом ми сильніші", – підкреслив Штайнмаєр.

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек назвав акції протесту "обнадійливим знаком" для демократії.

"Демократія живе завдяки людям, які її відстоюють. Вражає, що зараз так багато людей виходять на вулиці та піднімають прапор нашої демократії", – зазначив він.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила що такі протести, особливо в невеликих містах, є"силою нашої країни".

Бербок закликала "з усіх сил" відстоювати демократію: "Ми повинні це чітко позначити і надалі говорити не про розсерджених громадян, стривожених людей або правих популістів, а про тих, хто робить замах на нашу конституцію".

Нагадаємо, напередодні поліція Мюнхена зупинила багатотисячну демонстрацію проти крайніх правих через те, що кількість учасників стала "ризиком для безпеки".

Окрім Мюнхена, у неділю акції проходили ще у багатьох інших містах.

Демонстрації стали продовженням вже цілої серії таких протестів по всій території країни після того, як стало відомо про зустріч крайніх правих за участі представників партії "Альтернатива для Німеччини", на якій обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.

На одній з перших демонстрацій у Потсдамі з’явилися у тому числі канцлер Олаф Шольц та міністерка закордонних справ Анналена Бербок.