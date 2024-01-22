В Германии появится еще одна партия, ориентированная на правый электорат

В Германии в оппозиционной ХДС произошел раскол: часть партийцев из группы WerteUnion (Союз ценностей), которая ориентируется на правых избирателей, проголосовала за выход и создание новой партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

Это произошло на фоне обострения борьбы за правых избирателей в Германии и все большего общественного гнева из-за роста правого экстремизма.

Члены WerteUnion проголосовали в субботу за разрыв связей с ХДС и поручили лидеру группы и скандально известному бывшему главе внутренней секретной службы Гансу-Георгу Маасену создать одноименную партию.

"Члены (WerteUnion) подавляющим большинством проголосовали за создание партии с таким же названием", – заявил Маасен.

Новая партия будет поддерживать консервативную политику и поможет осуществить "политический поворот" в Германии, сказал Маасен в интервью агентству DPA вскоре после того, как обнародовал свои планы.

WerteUnion была основана в 2017 году как неофициальная подгруппа правоцентристского ХДС членами, недовольными центристской политикой бывшего канцлера ХДС Ангелы Меркель.

Правые партии по всей Европе в последние месяцы набирают популярность в опросах общественного мнения, что вызывает ожесточенную борьбу за поддержку правого электората.

В то же время растет общественный гнев из-за усиления ультраправых. Несколько сотен тысяч человек вышли с пятницы по воскресенье по всей Германии на акции протеста против правого экстремизма и ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Акции в Гамбурге и Мюнхене закончились досрочно из-за чрезмерного количества людей.

Протесты начались после того, как следствие обнаружило, что члены "Альтернативы для Германии" участвовали в тайной встрече, на которой обсуждали планы депортации национальных меньшинств страны.

WerteUnion станет уже второй партией, ориентированной на консерваторов, которая будет создана в этом году, после основания "левоконсервативной" BSW влиятельным депутатом Сарой Вагенкнехт.