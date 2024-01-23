У ЄС створять Управління зі штучного інтелекту

Європейська комісія має намір ухвалити рішення про створення Європейського управління зі штучного інтелекту.

Про це свідчить проєкт документа, який опинився у розпорядженні Euractiv, пише "Європейська правда".

Управління зі штучного інтелекту відіграватиме ключову роль у правозастосуванні закону про штучний інтелект.

Цей знаковий закон ЄС про регулювання штучного інтелекту має бути офіційно прийнятий в найближчі тижні на основі політичної угоди, укладеної в грудні.

Ідея створення Управління з питань штучного інтелекту для централізованого забезпечення дотримання правил у сфері ШІ належить Європейському парламенту.

Під час переговорів між євроінституціями розмір управління був зменшений, а саме відомство було інтегроване в Єврокомісію.

Управління зі штучного інтелекту відіграватиме насамперед допоміжну роль у забезпеченні дотримання правил щодо систем штучного інтелекту, оскільки основна частина повноважень буде покладена на національні органи влади.

Однак на управління покладено завдання контролювати моделі та системи ШІ загального призначення – найпотужніші види штучного інтелекту на сьогодні.

Нагадаємо, в грудні в ЄС після 36 годин переговорів досягли згоди щодо закону про штучний інтелект.

Раніше Німеччина, Франція та Італія досягли домовленості про те, як в майбутньому потрібно регулювати штучний інтелект.