ЗМІ: Німеччина, Франція та Італія домовились щодо майбутнього регулювання ШІ

Німеччина, Франція та Італія досягли домовленості про те, як в майбутньому потрібно регулювати штучний інтелект (ШІ).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на їхній спільний документ, до якого агентство отримало доступ.

Згідно з документом, уряди трьох країн виступають за ухвалення обов'язкових зобов'язань як для великих, так і для малих постачальників ШІ в Євросоюзі.

В ньому країни застерегли від надання очевидної конкурентної переваги меншим європейським провайдерам, а не найбільшим постачаникам ШІ, зокрема зі США, через побоювання щодо зниження довіри до безпеки цих провайдерів.

Тому правила поведінки й прозорість повинні бути обов'язковими для всіх, додали вони. На початковому етапі жодних санкцій не повинно бути застосовано, йдеться в документі.

Втім, ствержують уряди трьох країн, якщо через певний проміжок часу будуть виявлені порушення кодексу поведінки, може бути створена система санкцій, і в майбутньому за дотриманням стандартів стежитиме європейський орган.

У Міністерстві економіки Німеччини, яке відповідає за це питання разом з Міністерством цифрових технологій, заявили, що закони та державний контроль повинні регулювати не сам ШІ, а його застосування.

Раніше Національний центр кібербезпеки Британії заявив, що штучний інтелект (ШІ) становить загрозу для наступних парламентських виборів в країні, а кібератаки ворожих країн та їхніх маріонеток стає все важче відстежувати.

Перед цим Велика Британія, США, ЄС, Австралія та Китай погодилися з тим, що штучний інтелект (ШІ) становить потенційно катастрофічну небезпеку для людства, уклавши першу міжнародну декларацію, присвячену цій швидкозростаючій технології.

Влітку британська влада попередила про ризики використання чатботів, керованих штучним інтелектом, стверджуючи, що їх можна обманом змусити виконувати шкідливі завдання.