В ЕС создадут Управление по искусственному интеллекту

Европейская комиссия намерена принять решение о создании Европейского управления по искусственному интеллекту.

Об этом свидетельствует проект документа, который оказался в распоряжении Euractiv, пишет "Европейская правда".

Управление по искусственному интеллекту будет играть ключевую роль в правоприменении закона об искусственном интеллекте.

Этот знаковый закон ЕС о регулировании искусственного интеллекта должен быть официально принят в ближайшие недели на основе политического соглашения, заключенного в декабре.

Идея создания Управления по вопросам искусственного интеллекта для централизованного обеспечения соблюдения правил в сфере ИИ принадлежит Европейскому парламенту.

В ходе переговоров между евроинституциями размер управления был уменьшен, а само ведомство было интегрировано в Еврокомиссию.

Управление по искусственному интеллекту будет играть прежде всего вспомогательную роль в обеспечении соблюдения правил в отношении систем искусственного интеллекта, поскольку основная часть полномочий будет возложена на национальные органы власти.

Однако на управление возложена задача контролировать модели и системы ИИ общего назначения – самые мощные виды искусственного интеллекта на сегодня.

Напомним, в декабре в ЕС после 36 часов переговоров достигли согласия по закону об искусственном интеллекте.

Ранее Германия, Франция и Италия достигли договоренности о том, как в будущем нужно регулировать искусственный интеллект.