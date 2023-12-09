В ЄС після 36 годин переговорів досягли згоди щодо закону про штучний інтелект

Депутати Європейського парламенту, представники країн-членів та експерти Європейської комісії уклали політичну угоду щодо закону про штучний інтелект (ШІ), який є першою спробою ЄС врегулювати нову технологію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Після понад 36 годин переговорів, що тривали протягом трьох днів, представникам трьох інституцій Євросоюзу вдалося досягти згоди з таких суперечливих питань, як прогнозоване застосування, розпізнавання облич та використання штучного інтелекту правоохоронними органами.

Очікується, що буде потрібно більше технічної роботи над текстом закону, щоб удосконалити досягнуту політичну угоду.

"ЄС стає першим континентом, який встановив чіткі правила використання ШІ", – заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

"Закон про ШІ – це набагато більше, ніж зведення правил, це стартовий майданчик для стартапів і дослідників з ЄС, які очолять світову гонку ШІ", – додав він.

Депутат Драгош Тудораш, один із співдоповідачів закону про ШІ в Європарламенті, заявив: "Ми перші в світі, хто встановив реальне регулювання для [ШІ] і для майбутнього цифрового світу, керованого ШІ, спрямовуючи розвиток і еволюцію цієї технології в напрямку, орієнтованому на людину".

Як пише AFP, вирішальний вплив на початок переговорного процесу мала поява наприкінці минулого року системи ChatGPT – генератора тексту від каліфорнійської компанії OpenAI, здатного за лічені секунди писати есе, вірші чи переклади.

Ця система, як і системи, здатні створювати звуки або зображення, відкрила світові величезний потенціал штучного інтелекту, але також і певні ризики. Наприклад, поширення фейкових фотографій у соціальних мережах показало небезпеку маніпулювання громадською думкою.

В основі проєкту ЄС лежить перелік правил, які поширюються лише на системи, що вважаються "високоризиковими" і використовуються переважно в таких чутливих сферах, як критична інфраструктура, освіта, людські ресурси, правоохоронні органи тощо. На ці системи буде покладено низку зобов'язань, таких як забезпечення людського контролю над машиною, складання технічної документації або впровадження системи управління ризиками.

Законодавство передбачає запровадження особливого нагляду за системами штучного інтелекту, що взаємодіють з людиною. Воно змусить їх інформувати користувача про те, що він взаємодіє з машиною.

Документ також передбачає рідкісне застосування заборон, які стосуватимуться переважно тих застосувань, що суперечать європейським цінностям. Як приклад, який не слід наслідувати, наводиться Китай, де існують системи оцінки громадян, масового спостереження або віддаленої біометричної ідентифікації людей у громадських місцях. Щодо останнього пункту, однак, країнам ЄС було надано свободу дій для певних видів правоохоронної діяльності, таких як боротьба з тероризмом.

Угода також передбачає, що європейське законодавство буде оснащене заходами спостереження і санкціями, а в Європейській комісії буде створено Європейський офіс зі штучного інтелекту. За найбільш серйозні правопорушення будуть накладатися штрафи в розмірі до 7 відсотків від обороту, з нижньою межею в 35 мільйонів євро.

Раніше Німеччина, Франція та Італія досягли домовленості про те, як в майбутньому потрібно регулювати штучний інтелект.

Перед цим Національний центр кібербезпеки Британії заявив, що штучний інтелект становить загрозу для наступних парламентських виборів в країні, а кібератаки ворожих країн та їхніх маріонеток стає все важче відстежувати.

Нагадаємо, Велика Британія, США, ЄС, Австралія та Китай погодилися з тим, що штучний інтелект становить потенційно катастрофічну небезпеку для людства, уклавши першу міжнародну декларацію, присвячену цій швидкозростаючій технології.