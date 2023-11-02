Британія, США, ЄС та Китай підписали першу декларацію про небезпеку штучного інтелекту

Велика Британія, США, ЄС, Австралія та Китай погодилися з тим, що штучний інтелект (ШІ) становить потенційно катастрофічну небезпеку для людства, уклавши першу міжнародну декларацію, присвячену цій швидкозростаючій технології.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Guardian.

Двадцять вісім урядів підписали так звану декларацію Блетчлі в перший день саміту з безпеки ШІ, організованого урядом Британії. Країни домовилися про спільну роботу над дослідженнями безпеки ШІ, навіть незважаючи на ознаки того, що США і Британія конкурують за лідерство в розробці нових правил.

Британський прем’єр Ріші Сунак привітав цю декларацію, назвавши її "абсолютно неймовірною".

У своєму виступі на саміті прем'єр-міністр додав: "Ніщо так не змінить майбутнє наших дітей і онуків, як технологічний прогрес, такий як штучний інтелект. Ми зобов'язані забезпечити безпечний і відповідальний розвиток ШІ, усвідомлюючи ризики, які він несе, на досить ранній стадії цього процесу".

"Вперше ми маємо країни, які погоджуються з тим, що нам потрібно не тільки незалежно, але й колективно розглядати ризики, пов'язані з ШІ", – сказала Мішель Донелан, міністр технологій Британії.

Комюніке знаменує дипломатичний успіх Великої Британії і, зокрема, Сунака, який вирішив провести саміт цього літа після того, як занепокоївся тим, що моделі штучного інтелекту стрімко розвиваються без нагляду.

Донелан відкрила саміт, сказавши своїм колегам-учасникам, що розвиток ШІ "не можна залишати на волю випадку, нехтувати ним або віддавати на відкуп приватним гравцям".

На сцені до неї приєдналися міністр торгівлі США Джина Раймондо і віцеміністр науки і технологій Китаю Ву Чжаохуей, що стало рідкісним проявом глобальної єдності.

Південна Корея погодилася провести ще один подібний саміт через пів року, а Франція – через рік.

Однак поки що міжнародна спільнота не має єдиної думки щодо того, як має виглядати глобальний набір правил у сфері ШІ або хто має їх розробляти.

Адміністрація президента США Джо Байдена у жовтні оголосила про додаткові обмеження на продаж передових напівпровідників Китаю, щоб обмежити його прогрес в галузі суперкомп’ютерів і штучного інтелекту.

Влітку Британська влада попередила про ризики використання чатботів, керованих штучним інтелектом, стверджуючи, що їх можна обманом змусити виконувати шкідливі завдання.