У Литві назвали великою проблемою транзит зерна з РФ через Латвію

У Литві занепокоєні тим, що російське зерно йде транзитом через країни Балтії, зокрема, більша його частина транспортується через Латвію.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс, повідомляє LRT.

"У нас є дуже специфічне питання – транспортування російського зерна через країни Балтії. У Литві це не є значною проблемою, обсяги дуже малі, але в Латвії це все ще велика проблема", – сказав він журналістам.

За його словами, це питання буде піднято на онлайн-зустрічі з міністром транспорту Латвії Каспарсом Брішкенсом та міністром клімату Естонії Крістеном Міхалом у середу.

У грудні міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас заявив, що зерно з РФ везуть до латвійських портів, а не до литовської Клайпеди. Втім, він виключив можливість того, що російське зерно могло бути завезено з фальшивими документами про його походження.

Литовські фермери, які проводили акції протесту в січні, також говорили про підозри, що зерно з РФ потрапляє на литовський ринок через Латвію.

Раніше міністр економіки Латвії Віктор Валайніс підтримав встановлення заборони на імпорт зерна з Росії на рівні Європейського Союзу, щоб санкції проти країни-агресора працювали ефективніше.

Перед цим міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс запропонував заборонити імпорт російського і білоруського зерна до Євросоюзу.

Крім того, міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе ініціював обговорення у ЄС заборони імпорту до ЄС російської сільськогосподарської продукції.

Президент Латвії підтримав ідею обмеження імпорту російського зерна в ЄС.