В Латвии не видят смысла самостоятельно вводить запрет на импорт зерна из РФ

Премьер Латвии Эвика Силиня считает, что для Риги нет смысла самостоятельно запрещать импорт зерна из России.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi она сказала в интервью телеканалу TV3.

Премьер заявила, что решение о запрете импорта зерна из РФ, принятое только Латвией, станет "запретом на бумаге", а не в реальности, поскольку зерно из России в ЕС и в саму Латвию будет поступать другими путями.

По ее словам, Латвия – это первая страна, которая "занялась вопросом зерна" на уровне ЕС и намерена и в дальнейшем разъяснять необходимость запрета на импорт этой продукции из РФ.

Силиня отметила, что позиция Риги получила поддержку со стороны стран Балтии, но нужно договариваться с Евросоюзом в целом.

Она добавила, что заявления из Вильнюса о том, что именно Латвия является большой проблемой в ситуации с импортом зерна из РФ, призваны отвлечь внимание от действий самой Литвы.

"В их портах происходит достаточно большая перевалка", – сказала премьер, добавив, что в Литве этот вопрос не поднимают.

Ранее сообщалось, что Сейм Латвии рассмотрит предложение о запрете импорта в страну зерна из России и Беларуси.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отмечал, что вопрос уже неоднократно обсуждался на уровне ЕС. Он предпочитает принимать решение сразу на европейском уровне, потому что если это будет решение только Латвии или балтийских государств, Россия все равно найдет способы продать свое зерно на европейский рынок.

Кроме того, министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе инициировал обсуждение в ЕС запрета импорта в ЕС российской сельскохозяйственной продукции.

В Литве назвали большой проблемой транзит зерна из РФ через Латвию.