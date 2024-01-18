Сейм Латвії розгляне пропозицію про заборону імпорту зерна з Росії та Білорусі

Сейм Латвії розгляне пропозицію про заборону імпорту в країну зерна з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Сейм вирішив розглянути пропозицію, підготовлену "Національним альянсом", щодо заборони постачання з Росії та Білорусі сільськогосподарської продукції.

"Купуючи хліб у магазині, громадяни мають бути впевнені, що він не з російського зерна, чи зерна, яке Росія вкрала з України", – йдеться у пояснювальній записці.

Для ухвалення поправок їх мають підтримати у трьох читаннях.

Раніше Міністерство сільського господарства підготувало доповідь з цього питання, де зазначає, що час покласти край залежності країн ЄС, у тому числі Латвії, від мінеральних добрив Росії, як і іншої продукції, яка ще закуповується.

В МЗС країни зазначали, що балтійські міністри мають у цьому питанні спільну позицію і виступають за невідкладний початок обговорення щодо заборони на імпорт російського зерна у ЄС, і цю ідею попередньо привітав польський профільний єврокомісар Януш Войцеховський.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зазначав, що питання вже неодноразово обговорювалося на рівні ЄС. Він вважає за краще ухвалювати рішення одразу на європейському рівні, тому що якщо це буде рішення лише Латвії чи балтійських держав, Росія все одно знайде способи продати своє зерно на європейський ринок.

Крім того, міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе ініціював обговорення у ЄС заборони імпорту до ЄС російської сільськогосподарської продукції.

У Литві назвали великою проблемою транзит зерна з РФ через Латвію.