Латвія пропонує заборонити імпорт російського зерна до ЄС

У Латвії на тлі критики підняли питання про заборону імпорту зерна з Російської Федерації до ЄС та можливість провозити його лише транзитом для експорту в треті країни.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

За даними відділу прикордонного контролю Продовольчо-ветеринарної служби, за 11 місяців 2023 року через латвійський кордон до ЄС ввезли 382 800 тонн зернових з Росії. На цей час імпорт російської сільськогосподарської продукції не обмежений ні на рівні законодавства ЄС, ні у Латвії.

Точно невідомо, скільки з цього обсягу зерна залишилося у Латвії.

Міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас у зв’язку з цим заявив, що російське зерно не потрапляє до Литви, а в одній з литовських аграрних асоціацій закликали до жорсткішого контролю на кордоні Латвії з Литвою, щоб не допустити потрапляння на литовський ринок зерна з Росії.

"Це шокуюча ситуація, що Латвія і можливо інші сусідні країни імпортують зерно з країни-агресора. Адже ніхто точно не знає, звідки воно, через нестачу контролю", – заявив очільник Литовської асоціації виробників зернових.

Тим часом міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе ініціював обговорення на засіданні ЄС з питань сільського господарства та риболовлі про заборону імпорту до ЄС російської сільськогосподарської продукції. Позицію поділяє і президент країни Едгарс Рінкевичс.

Краузе вважає, що Євросоюзу час заборонити імпорт російських зернових на свій ринок, але зберегти можливість транзиту російського зерна до третіх країн, щоб цим кроком не погіршувати глобальну продовольчу безпеку.

Нагадаємо, найвищий контрольний орган Польщі заявив, що дії польського Міністерства сільського господарства щодо імпорту українських зернових, були запізнілими, не підкріпленими відповідним аналізом і неефективними для польського аграрного ринку.

У Єврокомісії не бачать значних негативних наслідків для європейських ринків від українського агроімпорту.